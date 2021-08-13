На рязанку завели уголовное дело за незаконную торговлю спиртным
На нее пожаловались соседи.
На рязанку завели уголовное дело за незаконную торговлю спиртным. Об этом
О правонарушении сообщили соседи злоумышленники. Они сообщили, что одна из квартир в доме по улице Тимакова пользуется популярностью у любителей спиртного. Это уже не первый раз, когда рязанку привлекали к административной ответственности.
За многочисленные правонарушения, на нее завели уголовное дело. Теперь ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо в виде исправительных работ на срок до одного года.