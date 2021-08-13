\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
23°
Сбт, 14
24°
Вск, 15
27°
ЦБ USD 73.47 -0.1 14/08
ЦБ EUR 86.22 -0.13 14/08
Нал. USD 73.00 / 74.70 17:40
Нал. EUR 86.17 / 86.80 17:47
Новости
Публикации
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
Вчера 12:02
16 907
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
4 534
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
4 436
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
8 404
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Михаил Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП Сергея Захарова
Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших.

Михаил Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом в среду, 11 августа, kp.ru заявил адвокат Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших.

«Еще во время апелляции Михаил Ефремов заявлял, что купит новый дом матери убитого им Сергея Захарова и заплатит компенсацию Ирине Стерховой. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии», — рассказал адвокат.

Как сообщил Добровинский, актер Михаил Ефремов до сих пор не понял, сколько боли он причинил родственникам погибшего, когда подал кассационную жалобу с просьбой смягчить приговор. Ее должны рассмотреть 15 сентября.

8 июля 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.