Михаил Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП Сергея Захарова

Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших.

Михаил Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом в среду, 11 августа, kp.ru заявил адвокат Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших.

«Еще во время апелляции Михаил Ефремов заявлял, что купит новый дом матери убитого им Сергея Захарова и заплатит компенсацию Ирине Стерховой. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии», — рассказал адвокат.

Как сообщил Добровинский, актер Михаил Ефремов до сих пор не понял, сколько боли он причинил родственникам погибшего, когда подал кассационную жалобу с просьбой смягчить приговор. Ее должны рассмотреть 15 сентября.

8 июля 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.