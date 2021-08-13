Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском театре кукол 14 августа зрители увидят спектакль «Как Иван-дурак царевичем стал» .

В ЦПКиО 14 августа на сцене Зеленого театра пройдет концерт «В движении» в рамках молодежного проекта «Арт-точка». 15 августа состоится концерт «Ах, лето» от культурно-досугового центра «Октябрь».

В культурном пространстве Fabrika c 13 по 15 августа пройдет Фестиваль Уличного Кино , где зрители сами смогут определить победителя с помощью голосования фонариком.

В клубе Iggy Tarproom 14 августа пройдет вечеринка « Iggy Meets Jazz » с участием проекта Heartmade.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».