ГК «Автоимпорт» выступил партнером фестиваля Green car fest

В воскресенье, 8 августа, в рамках празднования Дня города, в рязанском Лесопарке состоялся автомобильный фестиваль Green car fest, в котором приняли участие владельцы отечественных и зарубежных автомобилей.

В воскресенье, 8 августа, в рамках празднования Дня города, в рязанском Лесопарке состоялся автомобильный фестиваль Green car fest, в котором приняли участие владельцы отечественных и зарубежных автомобилей.

Любители тюнинга смогли выиграть подарки от спонсоров фестиваля в различных номинациях: «Лучший Off-Road автомобиль», «Самый громкий по автозвуку», «Лучший автомобиль площадки». В состав жюри вошли звезда автомобильного спорта, двукратный чемпион России, пилот гоночной команды B-Tuning Андрей Севастьянов и президент авто — мотоклуба «Электорон» Максим Барабанов.

Партнером фестиваля выступила Группа компаний «Автоимпорт», победителю вручили сертификат на услуги Детейлинг-Центра.

ГК «Автоимпорт» — крупнейший автомобильный холдинг в Рязани, Туле, Липецке и Тамбове. В состав холдинга входят 19 брендов и 27 автосалонов. Помимо дилерских центров, у компании 10 точек продаж автомобилей с пробегом, сеть мультибрендовых сервисов, детейлинг-центр, служба «Автокомфорт», служба проката и эвакуатора автомобилей и своя автошкола.