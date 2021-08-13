ФАС проверит сетевые магазины из-за жалоб россиян на рост цен

Под выездную проверку федеральной антимонопольной службы попадут в том числе «Пятерочка», «Лента» и «Магнит».

ФАС проверит сетевые магазины из-за жалоб россиян на рост цен. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает URA.RU .

Под выездную проверку федеральной антимонопольной службы попадут в том числе «Пятерочка”, «Лента” и «Магнит”. Причиной тому стали жалобы граждан на рост цен.

«ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»)", — сообщается на официальном сайте ФАС.

Ведомство проверит ценообразование в розничных сетях и изучит причины необоснованного повышения стоимости продовольственных товаров.

Возможный рост цен эксперты ФАС связывают с антиконкурентным сговором крупных торговых сетей. Если служба выявит нарушение, то магазинам грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки. По итогам 2020 года оборот крупнейших торговых сетей составил более четырех триллионов рублей.