ФАС проверит сетевые магазины из-за жалоб россиян на рост цен. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает
Под выездную проверку федеральной антимонопольной службы попадут в том числе «Пятерочка”, «Лента” и «Магнит”. Причиной тому стали жалобы граждан на рост цен.
«ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»)", — сообщается на официальном сайте ФАС.
Ведомство проверит ценообразование в розничных сетях и изучит причины необоснованного повышения стоимости продовольственных товаров.
Возможный рост цен эксперты ФАС связывают с антиконкурентным сговором крупных торговых сетей. Если служба выявит нарушение, то магазинам грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки. По итогам 2020 года оборот крупнейших торговых сетей составил более четырех триллионов рублей.