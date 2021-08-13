Эксперты рассказали, как получить кэшбек за отдых в России

Отмечается, что за поездки с 1 октября и по 24 декабря вернется 20% от стоимости, если тур забронирован до конца лета.

В рязанских турагентствах рассказали, как получить кэшбек за отдых в России. Эксперт пояснил, что за поездки с 1 октября и по 24 декабря вернется 20% от стоимости, если тур забронирован до конца лета. Также можно приобрести путевку на речные и морские круизы с отправлениями, начиная с 1 сентября и до окончания навигации.

Для получения 20% от стоимости поездки, туристам понадобится карта «Мир». Ее нужно зарегистрировать на специальном сайте privetmir.ru . Затем на сайте «Мир путешествий» нужно проверить участвует ли выбранный туроператор или отель в акции. После этого можно оплатить путевку с карты «Мир».

Через пять дней после оплаты часть средств возвратится на карту. Сумма возврата — не более 20 тысяч рублей.

«Рязанцы активно бронируют туры на Камчатку, Сахалин, Карелию. Успехом пользуется Кавказ с минеральными водами и другие оздоровительные курорты. Место № 1, куда едет каждый второй — Сочи. Крым в середине осени не так популярен из-за плохой погоды: сильного ветра и дождей», — рассказала директор турагентства «Андерсен» Юлия Чернова.

Специалист отметила, что есть возможность подобрать индивидуальный тур для каждого. Например, можно включить в путевку только отель и дорогу. Есть пакетный тур «все включено» и путевка с экскурсиями.

Собеседница добавила, что если сравнивать программу кэшбэк по всей России с прошлым годом и текущим, то в первые два этапа спрос среди рязанцев был выше.

«Причина по которой в этом году не так много желающих в том, что расширяется список открытых стран и направлений. Люди соскучились по заграничным курортам, поэтому и идет такой отток туристов. К тому же многие отказываются от поездок в Краснодарский край из-за обязательной вакцинации для туристов», — пояснила она.

По словам Юлии Черновой, у большинства клиентов уже есть карта «Мир», поэтому бронирование тура проходит быстро. «По одной карте можно купить сколько угодно туров и за каждый из них получить кэшбэк», — заключила специалист.

Напомним, Ростуризм продлил кэшбэк на поездки по всей России до 31 августа. Желающие отправиться в путешествие по всей стране осенью или зимой, смогут вернуть 20% потраченных средств за тур.