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Депутаты рязанской облдумы провели внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове
Мониторинг провели в четверг, 12 августа, зампредседателя комитета облдумы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов и депутат по округу Владимир Сафронов по жалобе местных жителей на неприятный запах.

Депутаты рязанской облдумы провели внеплановый мониторинг состояния атмосферного воздуха в Турлатове. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба рязанской областной думы.

Мониторинг провели в четверг, 12 августа, зампредседателя комитета облдумы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов и депутат по округу Владимир Сафронов по жалобе местных жителей на неприятный запах.

В район жилой застройки поселка организовали внеплановый выезд экологической лаборатории регионального министерства природопользования. Отбор проб проводился в первой половине дня при восточном ветре. В соответствии с методикой мониторинг качества атмосферного воздуха велся в автоматическом непрерывном режиме по нескольким параметрам: содержание в воздухе диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, оксида азота, а также взвешенных веществ. На момент контрольного мероприятия превышения содержания вредных веществ зафиксировано не было. Однако, жители в беседе с депутатами говорили о том, что выбросы в основном происходят в ночное время и по выходным, в связи с чем депутаты приняли решение продолжить контроль экологической обстановки.

«Передвижные лаборатории минприроды ведут мониторинг по установленному графику, мы же, со своей стороны, будем организовывать внеплановые выезды по жалобам жителей. Отбор проб воздуха будет проводиться вблизи предприятий и возле жилых домов в разное время суток”, — уточнил Сергей Лукьянов.

Многоуровневый депутатский контроль был усилен по поручению губернатора Николая Любимова.