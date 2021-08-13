Дело Карабасова не стали возвращать прокурору

В ходе судебного заседания суд отказал защите Карабасова в возвращении уголовного дела прокурору. Следующее судебное заседание состоится 20 августа 2021 года в 11:00.

Дело Карабасова не стали возвращать прокурору. Об этом сообщили в пресс-службе советского районного суда Рязани.

В пятницу, 13 августа, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова, бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова. В ходе судебного заседания суд отказал защите Карабасова в возвращении уголовного дела прокурору.

В ходе заседания допросили Михаила Пузанова и удовлетворили ходатайство обвинения о дополнительном допросе ряда свидетелей.

Следующее судебное заседание состоится 20 августа 2021 года в 11:00.

Напомним, по версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.