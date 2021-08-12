Вступил в силу приговор убийце 20-летнего студента в Недостоеве

Мужчина разозлился, что молодые люди грубо говорили с женщиной. Осужденный ударил ножом одного из них, который оказался студентом Академии ФСИН. Удар пришелся в область сердца.

В Рязани вступил в силу приговор убийце 20-летнего студента. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Случай произошел 19 декабря 2020 года. Осужденный был пьян, он находился около магазина Сельских строителей в Рязани, где были его сожительница и ее сын с друзьями.

Мужчина разозлился, что молодые люди грубо говорили с женщиной. Осужденный ударил ножом одного из них, который оказался студентом Академии ФСИН. Удар пришелся в область сердца.

После этого он понял, что сын сожительницы и его друг оказались очевидцами происшествия. Они собирались позвонить в скорую. Злоумышленник подошел к ним и начал угрожать убийством, если они расскажут кому-то о произошедшем. Мужчина увидел, что молодые люди испугались, а сам скрылся. Потерпевший скончался на месте.

Ранее убийцу уже судили за особо тяжкое преступление. Его признали виновным и назначили 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.