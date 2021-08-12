\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
26°
Птн, 13
25°
Сбт, 14
24°
ЦБ USD 73.57 -0.4 13/08
ЦБ EUR 86.35 -0.28 13/08
Нал. USD 73.20 / 74.00 16:28
Нал. EUR 86.10 / 86.75 16:28
Новости
Публикации
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
4 часа назад
4 769
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
3 040
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
3 076
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
7 062
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Вступил в силу приговор убийце 20-летнего студента в Недостоеве
Мужчина разозлился, что молодые люди грубо говорили с женщиной. Осужденный ударил ножом одного из них, который оказался студентом Академии ФСИН. Удар пришелся в область сердца.

В Рязани вступил в силу приговор убийце 20-летнего студента. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Случай произошел 19 декабря 2020 года. Осужденный был пьян, он находился около магазина Сельских строителей в Рязани, где были его сожительница и ее сын с друзьями.

Мужчина разозлился, что молодые люди грубо говорили с женщиной. Осужденный ударил ножом одного из них, который оказался студентом Академии ФСИН. Удар пришелся в область сердца.

После этого он понял, что сын сожительницы и его друг оказались очевидцами происшествия. Они собирались позвонить в скорую. Злоумышленник подошел к ним и начал угрожать убийством, если они расскажут кому-то о произошедшем. Мужчина увидел, что молодые люди испугались, а сам скрылся. Потерпевший скончался на месте.

Ранее убийцу уже судили за особо тяжкое преступление. Его признали виновным и назначили 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.