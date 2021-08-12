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В Японии воздух прогрелся до рекордных отметок
Температура воздуха, как отметили метеорологи, в настоящее время достигает 37 градусов.

В Японии воздух прогрелся до рекордных отметок. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает ГЛАС.RU со ссылкой на экспертов telegram-канала «Восточный ветер”.

В Японии, особенно в столице страны Токио, наступила рекордная жара в эти дни. Температура воздуха, как отметили метеорологи, в настоящее время достигает 37 градусов.

Как отмечают специалисты, август — единственный месяц, когда не стоит планировать поездку в эту страну. В Японии от жары страдают и сами местные жители, спасаясь разными методами: мокрыми платками, веерами, применяя всевозможные методы защиты от жары и духоты. Несмотря на то, что практически все здания в стране оборудованы кондиционерами.

«Это особенно тяжело сказывается на японцах еще и по той причине, что те из своей природной национальной законопослушности неукоснительно соблюдают коронавирусные ограничения и носят маски даже на улице”, — отмечают в агентстве.