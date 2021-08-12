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В Спасске установили передвижной цирк на спортплощадке
Местные жители пожаловались, что из-за цирка город лишился футбольного поля, баскетбольных колец и турников на неделю. В сообщении также выразили беспокойство, что после гастролей поле останется в плохом состоянии.

В Спасске передвижной омский цирк «Фараон» расположился на спортивной площадке за зданием горадминистрации. Информация об этом появилась на странице губернатора Николая Любимова.

Местные жители пожаловались, что из-за цирка город лишился футбольного поля, баскетбольных колец и турников на неделю. В сообщении также выразили беспокойство, что после гастролей поле останется в плохом состоянии.

В ответе администрации говорится, что цирку выдали разрешение на размещение. По словам властей, всю большегрузную технику расположили за пределами площадки.

«После окончания гастрольного тура цирка, данная площадка будет приведена в нормативное состояние», — отметили в администрации.