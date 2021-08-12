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В Санкт-Петербурге мужчина пытался сжечь себя в Троицком соборе
Огонь сбили сотрудники храма.

В Санкт-Петербурге мужчина пытался сжечь себя в Троицком соборе. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Попытки самосожжения попали на видео. На кадрах мужчина заходит внутрь, обливает себя горючим и поджигает. Его потушили сотрудники храма.

Как позже выяснилось, мужчину, который поджег себя в Троицком соборе, зовут Руслан Кескинен. Ему 53 года. По информации издания, он был дважды судим за хулиганство.

«Почему он поджег себя, пока неясно — в этом разбирается полиция. Никаких требований не выдвигал — и, как говорят очевидцы, был в явном неадеквате”, — пишет Mash.