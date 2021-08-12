В рязанском перинатальном центре спасли женщину и ее ребенка

Из-за сложного акушерского диагноза пациентки врачи решили использовать новую методику.

В Рязани в перинатальном центре спасли женщину и ее ребенка. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Из-за сложного акушерского диагноза пациентки врачи решили использовать новую методику.

«Предлежание плаценты — этот состояние, которое часто вызывает массивное кровотечение до родов и во время операции кесарева сечения. Естественные роды в такой ситуации невозможны, и тогда для помощи матери и ребенку у врачей есть считанные минуты», — рассказали в минздраве.

Для спасения женщины использовали реанимационную эндоваскулярную баллонную окклюзию аорты (РЭБОА). Пациентке ввели в аорту баллон-окклюдер через прокол бедренной артерии, перекрыв, таким образом кровоток. Акушеры-гинекологи центра смогли спокойно провести операцию и избежать сильной кровопотери. Благодаря хирургическому вмешательству родилась девочка весом 2 кг 200 граммов, а маме не потребовалось переливание крови. Пациентку и ребенка выписали домой.