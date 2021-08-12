В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека

Всего с начала пандемии выявлено 36 647 случаев заражения.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии выявлено 36 647 случаев заражения. За сутки умерли два человека, всего — 845. Выздоровели за сутки 68 человек, всего 33 734.

В России за сутки заболели 21 932 человек, всего — 6 534 791. Выздоровели за сутки 20 195 человек, всего — 5 828 972. Умерли за сутки 808 человек, всего — 168 049.