В Рязанской области пропал 42-летний мужчина

Павел Ручин пропал 10 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязанской области разыскивается 42-летний мужчина. Пост об этом в среду, 11 августа, разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт”.

Павел Ручин пропал 10 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы и серые глаза. В день пропажи был одет в зеленую футболку, синие джинсы и синие с белым кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.