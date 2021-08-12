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В Рязанской области появятся новые «Точки роста»
Об этом заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Пронский район.

В Рязанской области появятся новые «Точки роста”. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в четверг, 12 августа, в ходе рабочей поездки в Пронский район.

«Центры «Точка роста» для любой школы, особенно в районах, очень важная составляющая нового процесса обучения. Это создание единой цифровой среды и возможность для детей, невзирая на место их жительства, получать современное техническое, информационное образование. Сейчас жизнь без цифровых технологий уже невозможна. Мы продолжим создавать в школах районов такие «Точки роста», — сказал глава региона.

В частности, Николай Любимов посетил Новомичуринскую школу № 13, в которой и создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста”. Глава региона ознакомился с работой центра, а также осмотрел спортивный зал, который отремонтировали в рамках областной программы. Всего на эти цели выделили 886,5 тысяч рублей. Также за счет средств резервного фонда в школе отремонтировали кровлю здания, отопительную систему и заменили оконные блоки.

Николай Любимов высоко оценил качество проведенных работ и отметил готовность школы к началу нового учебного года. В настоящее время в регионе уже осуществляется приемка учреждений специалистами Роспотребнадзора, Рособрнадзора и МЧС. Глава региона отметил важность активного участия в этой работе представителей депутатского корпуса, а также общественности.