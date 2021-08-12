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В Рязанской области ожидается жара до +35 градусов
Высокие температуры 7-10 градусов выше нормы вернутся до конца рабочей недели в большую часть страны.

В центральную Россию вернется жаркая погода. Такой прогноз в четверг, 12 августа, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан, пишут РИА Новости.

По его словам, высокие температуры 7-10 градусов выше нормы вернутся до конца рабочей недели в большую часть страны.

«Очень высокая температура в Рязанской области — до 35 градусов, в Ивановской — до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине — до 34-39 градусов, в северной половине — 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», — добавил Роман Вильфанд.

Он также уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла — на 8-10 градусов выше нормы.

«Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», — заключил синоптик.