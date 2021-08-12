В Рязани задержали женщину, которая второй раз села за руль пьяной

Нетрезвую женщину заметили около 2:30 у дома № 3 корпус 2 на улице Крупской на автомобиле Nissan Juke. Выяснилось, что она повторно управляла машиной в пьяном состоянии.

В Рязани задержали женщину, которая села за руль в пьяном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Нетрезвую женщину заметили около 2:30 у дома № 3 корпус 2 на улице Крупской на автомобиле Nissan Juke. Выяснилось, что она повторно управляла машиной в пьяном состоянии. Ранее ее уже привлекали к ответственности за это.

Теперь на нее заведут уголовное дело. Нарушительнице грозит штраф до 200-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет, а также лишение «прав» сроком на три года.