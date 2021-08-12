В Рязани водители устроили разборку на дороге

Из-за перекрытия улицы Новой водители маршрутки и микроавтобуса не поделили дорогу на улице Лермонтова, маршрутка зацепила автобус. В итоге водители начали ругаться прямо на дороге.

В четверг, 12 августа, в Рязани водители устроили разборку на дороге. Информация об этом появилась в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Инцидент произошел около 12:20. По словам автора сообщения, из-за перекрытия улицы Новой водители маршрутки и микроавтобуса не поделили дорогу на улице Лермонтова, маршрутка зацепила автобус. В итоге водители начали ругаться прямо на дороге.

Отмечается, что конфликт не дошел до драки.

«У автобуса вроде как повреждено только зеркало. Водитель маршрутки пару раз пытался наехать на водителя автобуса. Как только этот немного отошел, дал деру и уехал с места ДТП», — отмечается в сообщении.

Автор добавил, что сзади ехал автомобиль Ford, который врезался в автобус, а последний должен был резко затормозить из-за маневров маршрутки.