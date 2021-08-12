В Рязани на улице Спортивной задержали мотоциклиста без «прав»

20-летний водитель не смог предъявить водительского удостоверения соответствующей категории.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мотоциклиста без «прав”. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает региональное управление МВЛ.

Молодого человека остановили на улице Спортивной. 20-летний водитель не смог предъявить водительского удостоверения соответствующей категории.

На место вызвали сотрудников ДПС, которые составили на нарушителя административный протокол. Теперь молодому человеку грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.