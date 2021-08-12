В Рязани на Куйбышевском шоссе сбили двоих подростков

Две рязанки — 14-летняя и 11-летняя — получили травмы.

В Рязани на Куйбышевском шоссе сбили двоих подростков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария случилась в среду, 11 августа, примерное в 20:05 вблизи дома № 29. По предварительной информации, 39-летний рязанец на Renault Duster сбил двоих пешеходов — 14-летнюю и 11-летнюю местную жительницу. Девочки переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Рязанки получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.