В Рязани изменится движение общественного транспорта из-за перекрытия улицы Маяковского
Движение ограничат в районе дома № 115 по двум полосам в направлении улицы Кудрявцева с 20:00 14 августа до 20:00 18 августа.
В Рязани из-за перекрытия улицы Маяковского изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.
Движение ограничат в районе дома № 115 по двум полосам в направлении улицы Кудрявцева с 20:00 14 августа до 20:00 18 августа.
Изменение движения общественного транспорта
Троллейбусы
- № 16 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Площадь Мичурина» поедут по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Ленина, Есенина, Маяковского (в прямом направлении), далее по своему маршруту;
- №№ 4, 15, 16, 20, 21, 24 на участке между остановками «Дом художника» и «Центральный рынок» поедут по улицам Павлова, Кудрявцева, Маяковского (в прямом направлении), далее — по своим маршрутам.
Маршрутки
- № 77 на участке между остановками «Дом художника» и «Центральный рынок» поедут по улицам Павлова, Кудрявцева, Маяковского (в прямом направлении), далее по своему маршруту.