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В Рязани изменится движение общественного транспорта из-за перекрытия улицы Маяковского
Движение ограничат в районе дома № 115 по двум полосам в направлении улицы Кудрявцева с 20:00 14 августа до 20:00 18 августа.

В Рязани из-за перекрытия улицы Маяковского изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение ограничат в районе дома № 115 по двум полосам в направлении улицы Кудрявцева с 20:00 14 августа до 20:00 18 августа.

Изменение движения общественного транспорта

Троллейбусы

  • № 16 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Площадь Мичурина» поедут по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Ленина, Есенина, Маяковского (в прямом направлении), далее по своему маршруту;
  • №№ 4, 15, 16, 20, 21, 24 на участке между остановками «Дом художника» и «Центральный рынок» поедут по улицам Павлова, Кудрявцева, Маяковского (в прямом направлении), далее — по своим маршрутам.

Маршрутки

  • № 77 на участке между остановками «Дом художника» и «Центральный рынок» поедут по улицам Павлова, Кудрявцева, Маяковского (в прямом направлении), далее по своему маршруту.