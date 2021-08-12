В почтовых отделениях Рязанской области стартовала акция «Снова в школу»

Разнообразные товары для школьников — ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, ножницы, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и многое другое — по низкой цене можно приобрести до 30 сентября 2021 года.

В почтовых отделениях Рязанской области стартовала акция «Снова в школу». Как сообщается в пресс-релизе «Почты России”, цены на школьные товары снижены до 30%.

Разнообразные товары для школьников — ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, ножницы, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и многое другое — по низкой цене можно приобрести до 30 сентября 2021 года.

В это время «Почта России” специально для школьников и их родителей расширила ассортимент, предлагая канцелярские товары с лучшим соотношением цены и качества.

«Благодаря тому, что отделения почтовой связи находятся в самых отдаленных уголках Рязанской области, где зачастую отсутствуют специализированные канцелярские магазины, «Почта России” помогает обеспечить школьников всеми необходимыми товарами для комфортной учебы”, — говорится в пресс-релизе.