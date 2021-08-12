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В Красноярском крае вынесли приговор по делу об убийстве и изнасиловании школьницы
В убийстве и изнасиловании школьницы признали виновным19-летнего Родиона Соловьева, а его несовершеннолетнего соучастника — в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве).

В Красноярском крае вынесли приговор по делу об убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В убийстве и изнасиловании школьницы признали виновным19-летнего Родиона Соловьева, а его несовершеннолетнего соучастника — в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве). 29 мая 2020 года вечером Соловьев находился в лесу у деревни Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края. Он напал на маленькую девочку, начал душить ее, от чего она потеряла сознание. Затем мужчина и его сообщник, используя ее беспомощное состояние, изнасиловали ребенка и убили. Подсудимые признали вину и раскаялись. Суд назначил Соловьеву 23 года 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику — 9 лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Также суд удовлетворил иск потерпевших на сумму 2,5 миллиона рублей к Соловьеву и на 2 млн рублей к его соучастнику.