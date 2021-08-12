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В Клепиковском районе задержали пьяного водителя без «прав»
Мужчину нашли на одной из улиц поселка, его задержали после недолгого преследования. Водителя передали сотрудникам ГИБДД. Некоторое время назад его лишили «прав» за вождение в нетрезвом виде.

В Клепиковском районе задержали пьяного водителя, лишенного «прав». Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел в Туме. Дежурный полиции сообщил, что житель поселка 1981 года рождения устроил конфликт дома.На место выехала Росгвардия. Выяснилось, что мужчина пьян. Он уехал на своем автомобиле «ВАЗ». Его начал искать наряд.

Мужчину нашли на одной из улиц поселка, его задержали после недолгого преследования. Водителя передали сотрудникам ГИБДД. Выяснилось, что некоторое время назад его лишили «прав» за вождение в нетрезвом виде.