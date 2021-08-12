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В Госдуму внесут законопроект о включении срока службы в армии в трудовой стаж
Если поправки примут, то такая возможность у граждан появится уже в 1 января 2022 года.

В Госдуму внесут законопроект о включении срока службы в армии в трудовой стаж. Об этом пишет Life.

Необходимые изменения предлагается предусмотреть в законе «О страховых пенсиях», чтобы человек мог досрочно выйти на пенсию.

Тем самым россияне смогут выйти на пенсию раньше на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин, но не ранее чем в возрасте 60 и 55 лет соответственно. В настоящее время в необходимый для этого стаж включаются лишь периоды работы и один нестраховой период.

Если поправки примут, то такая возможность у граждан появится уже с 1 января 2022 года.