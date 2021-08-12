Третий сбежавший из изолятора в Истре сам сдался полиции

При этом личность участника побега не раскрывается.

Третий сбежавший из изолятора в Истре сам сдался полиции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», — сказала она.

При этом личность участника побега не раскрывается. Как пишут РИА Новости, это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

Первых двух беглецов поймали ранее в Подольске. Они скрывались в съемной квартире.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковной Истре 6 августа. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. МВД объявило награду в один миллион рублей за информацию о нем.