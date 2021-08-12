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Суд вынес приговор виновнику смертельной аварии в Шиловском районе
Авария случилась в январе 2021 года.

Суд вынес приговор виновнику смертельной аварии в Шиловском районе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Авария случилась в январе 2021 года. Мужчина на автомобиле Honda ехал по трассе М5 «Урал” в сторону Москвы. Водитель не учел погодные условия и на полной скорости его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с машиной «ГАЗ 3110”. Также химико-токсикологическое исследование показало, что виновник аварии был пьян.

Погиб 33-летний пассажир Honda. Водитель «ГАЗ 3110” получил тяжкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением прав сроком на 2,5 года.

Приговор вступил в законную силу.