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Рязанские полицейские раскрыли кражу прицепа грузовика для вывоза мусора
Прицеп использовался как мусорный контейнер для ближайших улиц населенного пункта.

Рязанские полицейские раскрыли кражу прицепа грузовика для вывоза мусора. Подробности в четверг, 12 августа, приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился представитель главы Дядьковского сельского поселения с заявлением о пропаже прицепа, который использовался как мусорный контейнер для ближайших улиц населенного пункта.

Просмотрев камеры, оперативники выяснили, что к краже причастны 22-летний и 26-летний жители Рязанского района. Они работали на специальном автомобиле с манипулятором, недалеко от места преступления. Узнав, в какое время контейнер освобождают от мусора, они решили транспортировать его для сдачи в металлолом. Полученные деньги злоумышленники поделили между собой и потратили их на развлечения.

Похищенное изъяли. В отношении рязанцев возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.