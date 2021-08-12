Рязанские полицейские депортировали троих иностранцев

Трое мужчин — 47-ми, 35-ти и 28 лет — отбывали в России наказание за различное преступление.

Рязанские полицейские депортировали троих иностранцев. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает региональное управление МВД.

Трое мужчин — 47-ми, 35-ти и 28 лет — отбывали в России наказание за различное преступление. В их числе были разбой, мошенничество и сбыт наркотиков. После освобождения их перевели в центр временного содержания иностранных граждан управления МВД.

В отношении них принято решение о депортации на пять лет. В четверг, 12 августа, их сопроводили в международный аэропорт «Домодедово” для дальнейшей отправки в родную страну.

Всего с начала 2021 года из числа лиц, находившихся в центре временного содержания иностранных граждан управления МВД России по Рязанской области, выдворено или депортировано за пределы России 122 человека.