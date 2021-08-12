Рязанская полиция опубликовала фотографии с места ДТП с перевернувшимся автомобилем
Авария случилась в среду, 11 августа, примерно в 8:45.
Рязанское управление МВД опубликовало фотографии с места аварии на улице Циолковского.
ДТП случилось в среду, 11 августа, примерно в 8:45. По предварительной информации, 43-летний рязанец на Renault Duster не убедился в безопасности своего маневра и врезался в автомобиль Lexus, которым управлял 52-летний местный житель.
Водитель Renault получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.