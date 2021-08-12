Полицейские задержали двоих заключенных, сбежавших из изолятора в Истре

Поиски других трех сбежавших продолжаются.

Полиция и ФСБ задержали двоих заключенных, сбежавших из изолятора в Истре. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает « Коммерсантъ ”.

Дениса Грозаву и Ивана Цуркану задержали в съемной квартире в Подольске. Поиски других трех сбежавших продолжаются.

«35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Беглецов и арендаторов доставили в территориальный отдел внутренних дел.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковной Истре 6 августа. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. МВД объявило награду в один миллион рублей за информацию о нем.