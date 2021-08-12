Несколько улиц Рязани остались без воды
Воду отключили до 17 часов.
В четверг, 12 августа, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщил
До 17 часов воду отключили в поселке Солотча:
- улица Владимирская, дома №№ 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88.
До 17 часов воду отключили по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 34, 34 корпус 1; улица Крупской, дом 12 корпус 1.