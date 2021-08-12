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На жителя Захаровского района завели дело за уклонение от армии
С ноября 2019 года по июнь 2021 года он уклонялся от армии. В июне 2021 года он получил повестку о явке в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии, но не пришел.

В Рязанской области возбудили уголовное дело против жителя Захаровского района, уклонившегося от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, молодого человека 2001 года рождения поставили на воинский учет. С ноября 2019 года по июнь 2021 года он уклонялся от армии. В июне 2021 года он получил повестку о явке в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии, но не пришел.

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»). Расследование продолжается.