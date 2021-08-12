Минздрав предложил повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь

Ведомство предложило запретить продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% с марта 2022 года. Соответствующие поправки разработали в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», также составлено письмо с просьбой согласовать их.

Минздрав предложил повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, до 21 года. Об этом пишут « Известия ».

Ведомство предложило запретить продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% с марта 2022 года.

Соответствующие поправки разработали в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», также составлено письмо с просьбой согласовать их. Документ подписал замглавы ведомства Евгений Камкин.

В случае одобрения он поступит на комиссию кабмина по законопроектной деятельности, где принимают решение, будет ли проект внесен в Госдуму. В Минздраве объяснили предложение: по медицинским исследованиям потребление спиртного небезопасно для развития головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году.

Отметим, возраст продаж алкоголя предлагали повысить в 2019 году, но тогда Минфин раскритиковал проект.