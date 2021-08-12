Клепиковская прокуратура предъявила иск рязанской дирекции дорог

На трассе «Алтухово-Чебукино-Дунино» выявлены нарушения безопасности дорожного движения.

Клепиковская прокуратура предъявила иск рязанской дирекции дорог. Об этом в четверг, 12 августа, сообщается на сайте ведомства .

Прокуратура Клепиковского района выявила на трассе «Алтухово-Чебукино-Дунино” нарушения безопасности дорожного движения, в виде выбоин, просадок, колей, превышающих предельно-допустимые размеры.

Для устранения этих нарушений районная прокуратура обратилась в клепиковский суд с иском к региональному минтрансу и дирекции дорог Рязанской области. Теперь они обязаны принять меры по организации ремонта вышеуказанной автомобильной дороги, которое находится в стадии рассмотрения.