Инвесторы рассчитали рентабельность полетов на юг прямо из Рязани
Когда на самолете можно будет вылетать прямо из Рязани? Куда будут совершаться рейсы, если снова откроются аэропорты? Читайте подробности в разделе «Публикации».
Рязанцы, чтобы долететь до курортов Краснодарского края на самолете, пользуются аэропортами Москвы. Между тем из многих регионов есть собственные рейсы.
Например, с 5 августа открыта продажа билетов на юг из аэропорта Калуги с отправлением с 20 августа до 30 сентября.
В Краснодар оттуда можно долететь за 1480 рублей — это дешевле, чем плацкарт в поезде! А билет из Калуги до Минеральных вод стоит 2380 рублей.
Когда на самолете можно будет вылетать прямо из Рязани? Куда будут совершаться рейсы, если снова откроются аэропорты? Читайте подробности в разделе «Публикации».