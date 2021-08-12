Инвесторы рассчитали рентабельность полетов на юг прямо из Рязани

Когда на самолете можно будет вылетать прямо из Рязани? Куда будут совершаться рейсы, если снова откроются аэропорты? Читайте подробности в разделе «Публикации».

Рязанцы, чтобы долететь до курортов Краснодарского края на самолете, пользуются аэропортами Москвы. Между тем из многих регионов есть собственные рейсы.

Например, с 5 августа открыта продажа билетов на юг из аэропорта Калуги с отправлением с 20 августа до 30 сентября.

В Краснодар оттуда можно долететь за 1480 рублей — это дешевле, чем плацкарт в поезде! А билет из Калуги до Минеральных вод стоит 2380 рублей.

Когда на самолете можно будет вылетать прямо из Рязани? Куда будут совершаться рейсы, если снова откроются аэропорты? Читайте подробности в разделе «Публикации».