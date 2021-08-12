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Губернатор назвал Новомичуринск самой перспективной площадкой для инвесторов
По его словам, уже найден один крупный инвестор по созданию производства полиэфирного волокна.

Губернатор назвал Новомичуринск самой перспективной площадкой для инвесторов. Об этом он заявил в четверг, 12 августа, в ходе рабочей поездки в Пронский район.

По его словам, уже найден один крупный инвестор по созданию производства полиэфирного волокна.

«Мы не останавливаемся, стараемся максимально активно работать по этому направлению. Сегодня самая перспективная площадка для инвесторов находится именно в Новомичуринске. Здесь есть необходимые ресурсы, прежде всего энергетические, есть более 1000 гектаров земли. Мы обязательно реализуем здесь серьезные инвестиционные проекты. Сейчас формируется заявка на присвоение статуса Новомичуринску — это возможность предоставить супер привлекательные условия для инвесторов и привлечь в десять раз больше заинтересованных компаний. Мы прилагаем все усилия, чтобы территория в Новомичуринске получила определенный федеральный статус», — подчеркнул Николай Любимов.

Также глава региона ознакомился там с результатами благоустройства сквера по проспекту Смирягина. Его провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реализацию ушло более 30,5 миллионов рублей. В сквере произвели планировку территории и озеленение, обустроили велосипедные дорожки, установили детский игровой и спортивный комплекс, площадку для воркаута и предусмотрели малые архитектурные формы. Также по инициативе местных жителей в сквере установили памятник знаменитому русскому биологу Ивану Мичурину.

«Новомичуринск преображается. Появился детский городок, отреставрирован мемориальный комплекс, посвященный 60-летию Великой Победы, создан памятник ученому-селекционеру Мичурину, в честь которого назван город. Преобразился сквер на проспекте Смирнягина. Логичным продолжением стал ремонт автодороги в рамках нацпроекта. Таким образом, идет и благоустройство территории, и создается современная инфраструктура. Главное, что все это делается в открытом диалоге жителей и власти», — сказал губернатор.

Николай Любимов также подчеркнул, что в скором времени власти приступят к реализации проекта «Парк — берег”, в рамках которого приведут в порядок городскую набережную.

«Для того, чтобы люди оставались жить и работать в городе, необходимо развивать инфраструктуру. Проект может стать уникальным. Здесь можно создать жемчужину и для местных жителей, и для туристов, которые занимаются спортом. Это очень важная инициатива, которую мы обязательно будем поддерживать, в том числе продвигая на федеральном уровне». В текущем году проект-победитель рейтингового голосования «Парк — берег» участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды среди малых городов”, — сказал глава региона.