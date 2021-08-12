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Губернатор: «Чем больше развивающихся производств в регионе, тем лучше чувствует себя экономика»
Глава региона в ходе рабочей поездки в Пронский район посетил молокозавод ООО «Марка» в Новомичуринске.

Губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Пронский район посетил молокозавод ООО «Марка” в Новомичуринске. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает областное правительство.

Молокозавод выпускает продукцию под торговой маркой «Проня» и реализует ее в розничных магазинах, региональных и федеральных сетях Рязанской и Московской областей. Он также имеет 11 фирменных торговых точек на территории региона, а ассортимент продукции насчитывает 44 наименования, в том числе сливочное масло, сметану, творог, кисломолочные напитки.

Глава региона ознакомился с работой предприятия, посетил лабораторию, цеха по производству сметаны и творога, розлива молока и склад готовой продукции. Ему продемонстрировали новое технологическое оборудование, установленное в ходе масштабной модернизации производства, которое началось пять лет назад. В настоящее время завершается процесс введения в эксплуатацию цеха сушки молока производительностью 300 килограммов в час.

Губернатор отметил, что приход инвестора позволил не только сохранить предприятие, но и вывести его на современный уровень.

«Завод практически распадался, шел к банкротству и мог просто исчезнуть. Нашелся инвестор, нашлись необходимые решения со стороны местной администрации, которые позволили сюда вложить средства. Сейчас мы видим, что это пусть и небольшой, но развивающийся завод, а главное, с качественной продукцией. Чем больше подобных производств будет работать в Рязанской области, даже малых и средних, тем лучше будет чувствовать себя экономика и любой житель нашего региона», — сказал Николай Любимов.