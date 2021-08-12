А что в кино? «Главный герой», «Аннетт» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Одна из главных новинок этой недели — фантастический приключенческий фильм «Главный герой» режиссера Шона Леви, главную роль в котором исполнил Райан Рейнольдс, и действие которого происходит в огромном мире видеоигры. Американский триллер «Не дыши» 2015 года, высоко оцененный и зрителями, и критиками, получил продолжение — фильм «Не дыши 2» со Стивеном Лэнгом в главной роли. Художественный фильм «Аннетт» режиссера Леоса Каракса открывал программу Каннского кинофестиваля нынешнего года и получил пальмовую ветвь за лучшую режиссуру. Российская премьера — фильм «Солнцепек», сюжет которого основан на реальных событиях, происходивших в 2014 году в Луганске.

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