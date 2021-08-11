Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова

Специалист привела в пример дело, в котором наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания и в итоге лишилась части квартиры.

Ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева рассказала, как из-за одного слова можно лишиться наследства. Ее комментарий опубликовало агентство « Прайм ».

Специалист привела в пример дело, в котором наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания и в итоге лишилась части квартиры.

«Согласно п. 2 ст.1124 ГК РФ присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным», — объяснила юрист. Она добавила, что суд может признать завещание недействительным, если при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу присутствует тот, в пользу которого оно составлено.