Вертолет санавиации доставил в Рязань женщину с инсультом

Женщину нашли без сознания на улице и доставили в Скопинский ММЦ. У нее диагностировали субархноидальное кровоизлияние в мозг. Специалисты решили эвакуировать пациентку на вертолете в рязанскую ОКБ.

Вертолет санавиации доставил в Рязань 55-летнюю женщину с инсультом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Женщину доставили из Скопина. Она приехала туда отдыхать из Москвы и почувствовала себя плохо.

Женщину нашли без сознания на улице и доставили в Скопинский ММЦ. У нее диагностировали субархноидальное кровоизлияние в мозг. Специалисты решили эвакуировать пациентку на вертолете в рязанскую ОКБ.

Выяснилось, что кровоизлияние произошло из-за разрыва сосуда головного мозга. Пациентке провели операцию эмболизации для восстановления мозгового кровообращения, она продолжает получать необходимое лечение.