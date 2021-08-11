Вертолет санавиации доставил в Рязань женщину с инсультом
Женщину нашли без сознания на улице и доставили в Скопинский ММЦ. У нее диагностировали субархноидальное кровоизлияние в мозг. Специалисты решили эвакуировать пациентку на вертолете в рязанскую ОКБ.
Вертолет санавиации доставил в Рязань 55-летнюю женщину с инсультом. Об этом
Женщину доставили из Скопина. Она приехала туда отдыхать из Москвы и почувствовала себя плохо.
Женщину нашли без сознания на улице и доставили в Скопинский ММЦ. У нее диагностировали субархноидальное кровоизлияние в мозг. Специалисты решили эвакуировать пациентку на вертолете в рязанскую ОКБ.
Выяснилось, что кровоизлияние произошло из-за разрыва сосуда головного мозга. Пациентке провели операцию эмболизации для восстановления мозгового кровообращения, она продолжает получать необходимое лечение.