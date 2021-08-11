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В Сасове осудили мужчину, который сделал знакомой выписку о телефонных звонках мужа
В феврале 2021 года мужчина, работая в магазине одного из мобильных операторов, предоставил знакомой информацию о дате и времени звонков, номерах исходящих и входящих соединений определенного лица.

В Сасове осудили экс-сотрудника сотовой компании, который помог знакомой узнать об измене мужа. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2021 года мужчина, работая в магазине одного из мобильных операторов, предоставил знакомой информацию о дате и времени звонков, номерах исходящих и входящих соединений определенного лица. Таким образом мужчина незаконно собрал и передал конфиденциальную информацию указанного абонента, содержащую тайну телефонных переговоров, не имея на это судебного решения.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.