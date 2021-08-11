В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели еще 124 человека

Об этом в среду, 11 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели еще 124 человека. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии выявлено 36 525 случаев заражения. За сутки умерли три человека, всего — 843. Выздоровели за сутки 80 человек, всего 33 666.

В России за сутки заболели 21 571 человек, всего — 6 512 859. Выздоровели за сутки 20 067 человек, всего — 5 808 777. Умерли за сутки 799 человек, всего — 167 241.