В Рязанской области возбудили уголовное дело против сотрудника колонии

В феврале 2021 года подозреваемый получил взятку за то, что по просьбе одного из осужденных пронесли на территорию колонии три мобильных телефона.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника колонии ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В феврале 2021 года подозреваемый получил взятку за то, что по просьбе одного из осужденных на территорию колонии пронесли три мобильных телефона.