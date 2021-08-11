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В Рязанской области возбудили уголовное дело против сотрудника колонии
В феврале 2021 года подозреваемый получил взятку за то, что по просьбе одного из осужденных пронесли на территорию колонии три мобильных телефона.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника колонии ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В феврале 2021 года подозреваемый получил взятку за то, что по просьбе одного из осужденных на территорию колонии пронесли три мобильных телефона.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК Р. Ф. Расследование продолжается.