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В Рязанской области ожидается +30 градусов и гроза
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается +30 градусов и гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 12 августа, на территории Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь (до 2-7 миллиметров), местами гроза.

Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +16…+21 градусов, днем +25…+30 градусов.