В Рязани простились с экс-начальником областного управления МВД Иваном Перовым

Гроб несли полицейские, похоронную процессию сопровождали два медицинских автомобиля — кардиологическая бригада городской станции скорой помощи и машина ведомственной санчасти. Медикам пришлось дважды оказывать помощь родственницам покойного, которые почувствовали себя плохо.

В среду, 11 августа, в Рязани простились с бывшим начальником областного управления МВД Иваном Перовым. На Скорбященском кладбище собрались около 80 человек.

Гроб несли полицейские, похоронную процессию сопровождали два медицинских автомобиля — кардиологическая бригада городской станции скорой помощи и машина ведомственной санчасти. Медикам пришлось дважды оказывать помощь родственницам покойного, которые почувствовали себя плохо.

Среди прощавшихся были начальник одного из департаментов «Газпрома», бывший мэр Рязани Владимир Марков, бывший мэр Касимова Игорь Авдеев, депутат областной думы Александр Шевырев и другие представители власти.

Ивана Перова похоронили рядом с его женой, скончавшейся несколько лет назад. В момент опускания гроба в могилу прозвучали три залпа салюта.

Напомним, о смерти 70-летнего генерал-майора милиции Ивана Перова стало известно в воскресенье, 8 августа. По одной из версий он покончил с собой в загородном доме в Солотче. Возбуждено уголовное дело.