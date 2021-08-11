В Рязани пройдет фестиваль уличного кино

Короткометражные фильмы покажут в культурном пространстве Fabrika с 13 по 15 августа.

В Рязани пройдет фестиваль уличного кино . Короткометражные фильмы покажут в культурном пространстве Fabrika с 13 по 15 августа. Чтобы попасть на фестиваль, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

Предварительная программа мероприятия

13 августа, пятница

19:00 — показ внеконкурсного альманаха «Анимация для всех возрастов» (12+)

14 августа, суббота

18:20 — «Наши люди в Голливуде». Лекция Ксении Паначевой, экскурсовода и основателя исторического салона «Аромат времени»;

19:00 — выступление от танцевальной студии MadFlat;

19:30 — показ конкурсной программы фестиваля (18+).

15 августа, воскресенье

15:10 — показ внеконкурсного альманаха «Доброе кино» (16+);

17:00 — «Что общего между дизайнерской одеждой и бездомными животными». Лекция Лены Пуляевой, сооснователя проекта Sobaken Store;

17:30 — дыхательная гимнастика от «Вайб йога»;

17:45 — розыгрыш призов от Fit Elit, «Вайб йога» и танцевальной студии «Репутация»;

18:00 — показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+).Отмечается, что во время показов будут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.