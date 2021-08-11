В Рязани пройдет фестиваль уличного кино

В Рязани пройдет
Предварительная программа мероприятия
- 13 августа, пятница
19:00 — показ внеконкурсного альманаха «Анимация для всех возрастов» (12+)
- 14 августа, суббота
18:20 — «Наши люди в Голливуде». Лекция Ксении Паначевой, экскурсовода и основателя исторического салона «Аромат времени»;
19:00 — выступление от танцевальной студии MadFlat;
19:30 — показ конкурсной программы фестиваля (18+).
- 15 августа, воскресенье
- 15:10 — показ внеконкурсного альманаха «Доброе кино» (16+);
17:00 — «Что общего между дизайнерской одеждой и бездомными животными». Лекция Лены Пуляевой, сооснователя проекта Sobaken Store;
17:30 — дыхательная гимнастика от «Вайб йога»;
17:45 — розыгрыш призов от Fit Elit, «Вайб йога» и танцевальной студии «Репутация»;
18:00 — показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+).Отмечается, что во время показов будут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.