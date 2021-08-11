В Рязани перекрыли Скорбященский проезд

11 августа на Скорбященском кладбище похоронят бывшего начального рязанского управления МВД генерала-майора Ивана Перова.

Утром в среду, 11 августа, в Рязани перекрыли Скорбященский проезд. Видео РЗН. инфо прислал читатель.

11 августа на Скорбященском кладбище похоронят бывшего начальником рязанского управления МВД генерала-майора Ивана Перова.

О смерти 70-летнего генерал-майора милиции Ивана Перова стало известно в воскресенье, 8 августа. По одной из версий он покончил с собой в загородном доме в Солотче. Возбуждено уголовное дело.