В Рязани перекрыли Скорбященский проезд
11 августа на Скорбященском кладбище похоронят бывшего начального рязанского управления МВД генерала-майора Ивана Перова.
Утром в среду, 11 августа, в Рязани перекрыли Скорбященский проезд. Видео РЗН. инфо прислал читатель.
11 августа на Скорбященском кладбище похоронят бывшего начальником рязанского управления МВД генерала-майора Ивана Перова.
О смерти 70-летнего генерал-майора милиции Ивана Перова стало известно в воскресенье, 8 августа. По одной из версий он покончил с собой в загородном доме в Солотче. Возбуждено уголовное дело.