В Рязани начали прощаться с экс-начальником областного управления МВД Иваном Перовым

В Рязани начали прощание с бывшим начальником рязанского управления МВД генералом-майором Иваном Перовым. На Скорбященское кладбщие приехали родственники и коллеги погибшего.

Из-за церемонии прощания на Скорбященском проезде перекрыли движение.

Напомним, о смерти 70-летнего генерал-майора милиции Ивана Перова стало известно в воскресенье, 8 августа. По одной из версий он покончил с собой в загородном доме в Солотче. Возбуждено уголовное дело.